Gazimağusa'da 5 kişi 1 kişinin üzerine saldırdı ve bıçaklayıp olay yerinden arabayla kaçtılar

Gazimağusa'da bugün akşam saatlerinde 5 kişi 1 kişinin üzerine saldırdı ve bıçaklayıp olay yerinden arabayla kaçtılar. Görgü tanığının verdiği ifadeye göre, 1 araç ile olay yerine gelen 5 kişi apartmanın yan tarafında 1 kişiyi dövmeye başladı ardından bıçaklayıp geldikleri arabayla kaçtılar.
Polis kaçan arabanın plakasını tespit etti ve saldırganların peşine düştü. Daha sonra mahalle sakinleri ambulans çağırdı ve bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırıldı. MHA
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.