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Gazimağusa'da 5 kişi 1 kişinin üzerine saldırdı ve bıçaklayıp olay yerinden arabayla kaçtılar

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Gazimağusa'da 5 kişi 1 kişinin üzerine saldırdı ve bıçaklayıp olay yerinden arabayla kaçtılar
Gazimağusa'da 5 kişi 1 kişinin üzerine saldırdı ve bıçaklayıp olay yerinden arabayla kaçtılar

Gazimağusa'da bugün akşam saatlerinde 5 kişi 1 kişinin üzerine saldırdı ve bıçaklayıp olay yerinden arabayla kaçtılar. Görgü tanığının verdiği ifadeye göre, 1 araç ile olay yerine gelen 5 kişi apartmanın yan tarafında 1 kişiyi dövmeye başladı ardından bıçaklayıp geldikleri arabayla kaçtılar.

Polis kaçan arabanın plakasını tespit etti ve saldırganların peşine düştü. Daha sonra mahalle sakinleri ambulans çağırdı ve bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırıldı. MHA

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