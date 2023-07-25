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Gazimağusa’daki patlama ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor

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Gazimağusa’da bir apartmanın sekizinci katındaki bir dairede meydana gelen patlamanın kaynağı henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
Gazimağusa’daki patlama ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor

Polis’ten yapılan açıklamada, bu sabah saat 01.30 sıralarında, Gazimağusa bir apartmanın sekizinci katındaki dairede meydana gelen patlamanın kaynağının henüz tespit edilemediği bildirildi. Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.

Bu sabah saat 01.30 sıralarında, Gazimağusa Sakarya bölgesinde, Zafer Muharrem Sokak'takiTerrace Apartmanı sekizinci kat 89 nolu dairede henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen patlama sonrası yangın çıkmıştı. Şeref Uygun isimli 33 yaşındaki şahıs ise patlama ve yangın sonrası binadan atlayarak yaşamını yitirmişti.

Ayrıca, patlamanın etkisiyle söz konusu dairedeki tüm eşyalar yanarak hasar görürken, yine patlamanın etkisiyle daireden fırlayan malzemelerden dolayı civarda park halinde bulunan bazı araçlar ile yan apartmanın bazı camları kırılarak hasar meydana gelmişti.

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