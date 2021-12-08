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GCE ve A Level açıkalması

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GCE ve A Level açıkalması
GCE ve A Level açıkalması

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), GCE ve A Level sınav sonuçlarının Türkiye’deki üniversiteler tarafından üniversite giriş kriteri olmaktan çıkarılmasıyla YÖK’ün Kıbrıslı Türk öğrencileri GCSE ve A Level sınav sonuçları ile Türkiye’deki üniversitelere kabul etmekten vazgeçmesini “Kıbrıslı Türklere uygulanan bir ambargo” olarak değerlendirdi.

Sendika Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, Eğitim Bakanı’nın Ankara’ya yaptığı son ziyarette, sorunu çözmek için yaptığı girişimlerden sonuç alınamadığını kaydetti.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması ile İngiltere’de eğitim almanın maddi olarak imkansız hale geldiğine de dikkat çeken Elcil, “Her fırsatta Kıbrıs Türk toplumunun haklarının korunmasından bahseden Türkiye yöneticilerinin Kıbrıslı Türklere yönelik Türkiye’nin eğitim ambargosu uygulamalarına nasıl bir açıklama getireceklerini merakla beklemekteyiz” dedi.

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