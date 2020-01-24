  • BIST 121.504
  • Altın 298,832
  • Dolar 5,9418
  • Euro 6,5567
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Gemikonağı’nda spor mağazasını soydular: 3 kişi tutuklandı

» »
Gemikonağı’nda spor mağazasını soydular: 3 kişi tutuklandı
Gemikonağı’nda spor mağazasını soydular: 3 kişi tutuklandı

Gemikonağı’nda bu sabah 04.30 – 08.00 sıralarında, “B Sport Lefke Nike” isimli iş yerinin soyulduğu bildirildi.

Polis açıklamasına göre, iş yerinin penceresi hasar yapılmadan açılarak pencere içerisinde monteli bulunan betopan malzeme tekme vurularak kırıldıktan sonra içeriye girildi ve içerden henüz değer tespiti yapılamayan muhtelif tür ve sayıda spor giysisi çalındı.

Açıklamaya göre mağazadan, 4 el çantası, 3 çift spor ayakkabı, 2 şapka, 25 çift çorap, 3 deodorant, 3 parfüm, 1 valiz, 3 kol saati bileklik ve yazar kasa içerisinde muhafaza edilen 1 bin 980 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.A.M.S.(E-21), A.T.A.R.H.A.R.(E-25) ve D.C.O.(E-26) tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeşilyurt’ta su taşkını07 Ocak 2020 Salı 10:32
  • Güzelyurt Belediyesi yeni yıl dolayısıyla sunulan hizmetlerde aksama yaşanmaması için tedbirler aldındığını duyurdu27 Aralık 2019 Cuma 16:08
  • Güzelyurt’ta bazı bölgelere bugün 5 saat süreyle elektrik verilemeyecek25 Aralık 2019 Çarşamba 10:18
  • Güzelyurt Belediyesi, çocuklara yönelik illüzyon ve kukla gösterisi düzenledi23 Aralık 2019 Pazartesi 17:02
  • Beyköy atış ve tatbikat bölgesinde topçu atışları yapılacak20 Aralık 2019 Cuma 14:41
  • Güzelyurt’ta yarın bazı bölgelere 2 saat süreyle elektrik verilemeyecek19 Aralık 2019 Perşembe 15:12
  • Erhürman, Cumartesi günü Güzelyurt’ta esnaf ve halkla bir araya geldi16 Aralık 2019 Pazartesi 16:57
  • Güzelyurt’un bazı bölgelerine elektrik verilemeyecek09 Aralık 2019 Pazartesi 10:42
  • Güzelyurt bölgesinde 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak04 Aralık 2019 Çarşamba 14:36
  • Erhürman: "Statükonun karşısında dimdik duran bir CTP var"01 Aralık 2019 Pazar 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti