Gemikonağı’nda spor mağazasını soydular: 3 kişi tutuklandı

Gemikonağı’nda bu sabah 04.30 – 08.00 sıralarında, “B Sport Lefke Nike” isimli iş yerinin soyulduğu bildirildi.

Polis açıklamasına göre, iş yerinin penceresi hasar yapılmadan açılarak pencere içerisinde monteli bulunan betopan malzeme tekme vurularak kırıldıktan sonra içeriye girildi ve içerden henüz değer tespiti yapılamayan muhtelif tür ve sayıda spor giysisi çalındı.

Açıklamaya göre mağazadan, 4 el çantası, 3 çift spor ayakkabı, 2 şapka, 25 çift çorap, 3 deodorant, 3 parfüm, 1 valiz, 3 kol saati bileklik ve yazar kasa içerisinde muhafaza edilen 1 bin 980 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.A.M.S.(E-21), A.T.A.R.H.A.R.(E-25) ve D.C.O.(E-26) tutuklandı.