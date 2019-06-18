Genç Turizmciler Mesleğe Adım Attı…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre törene, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Fahreddin Sadıkoğlu, Turizm Fakültesi Kurucu Dekanı ve Turizm Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr.Tülen Saner, Bölüm Başkanları, Öğretim elemanları, Öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim görevlilerinden İlyas Abdullini’in müzik dinletisi ile devam etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Dans Okulu öğrencilerinin hazırladığı dans gösterisinin büyük beğeni topladığı törende, dereceye giren öğrencilere madalya ve diplomaları verildi. Daha sonra diploma törenine geçildi.

Prof. Dr. Tülen Saner; “Öğrencilerimize Hak Ettikleri Eğitimi Sağlayabilmek İçin Bir Ekip Ruhuyla Çalıştık…”

Mezuniyet törenini açılış konuşmasını gerçekleştiren Turizm Fakültesi Kurucu Dekanı ve Turizm Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Tülen Saner, yıllardır kaliteli ve günün koşullarına uygun olan eğitimi vermeyi ilke edindiklerini belirterek, iş hayatındaki tüm kapıların açılabilmesi için standartların üzerinde olan eğitimi öğrencilere vermek amacıyla ekip ruhuyla çalıştıklarını söyledi.

Prof. Dr. Saner, hedefimiz, öğrencilerimize her zaman en iyi, en kaliteli, günün koşullarına uygun eğitimi vermek oldu. Öğrencilerimizi gerekli bilgi ve beceriyle donatıp, dışarıda olan rekabetli ortam içersinde hep ön sıralarda yer almalarını sağladık” dedi.

Prof. Dr. Saner, Turizm Fakültesi olarak gurur veren iki güzel başarıyı da misafirlerle paylaşarak, birinci başarılarının yüksekokul olarak başladıkları bu serüvende 2018 Kasım ayı itibari ile fakülte olmaya hak kazandıklarını, ikincisinin ise 2014’te kurulan ve ilk mezunlarını bugün verdikleri Gastronomi Bölümü öğrencilerinin katıldıkları yarışmada madalya ile döndüklerini söyledi.

Prof. Dr. Saner, ailelere de seslenerek öğrencilerin yıllardır verdiği emeklerin karşılığını alma zamanı geldiğini dile getirerek, çocuklarınız eğitim hayatlarının önemli bir bölümünü geride bırakıp, bugün gerçek hayatla tanışıyorlar. Artık ileriye dönük planlarını yapacak kadar ayakları üzerinde sağlam duracak birer birey haline geldiler. Bu diplomalarda öğrencilerimizin hakkı olduğu kadar sizlerin de hakkı olduğuna inanıyorum. Sizler eğitimin, evlatlarınızın yaşamı için önemine inanarak bugün mezun olan öğrencilerimizin eğitimine nice fedakarlıklarla katlandığınızı biliyoruz. Bugün onların mutluluğunu paylaşıyorsunuz. Haklı bir gurur ve mutluluk yaşıyorsunuz” diye konuştu.

“Öğrencilerimizin Yanında Olup Destek Vermeye Devam Edeceğiz…”

Mezun öğrencilere de seslenen Kurucu Dekan Prof. Dr. Tülen Saner, “Bugün bir bitişin değil, bir başlangıcın yaşandığı gündesiniz. Bugünden itibaren hayat mücadelesi başlıyor. Ülkeniz ve insanlık için sorumluluk alma durumuna geldiniz” ifadesini kullandı. Mezunların Üniversitelerinin elçisi olarak en iyi yerlerde, en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek, bundan sonra da öğrencilerinin yanında olup destek vermeye devam edeceklerini diyerek sözlerini sonlandırdı.

Mezun öğrenciler adına konuşmasını gerçekleştiren Okan Dağa ise “Yakın Doğu’da geçirdiğimiz bir çok güzel günün ardından mezun olmanın hem sevinciyle hem de hüznüyle üniversitemize veda ediyoruz. Tüm lisans eğitimi süresince almış olduğumuz eğitim ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin bizlere sağladığı tüm imkanlar için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu zorlu süreçte maddi manevi desteğini esirgemeyen çok kıymetli ailelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Son olarak bizi iş ve sosyal hayata hazırlayan hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum”dedi. Yabancı öğrenciler adına ise Moshood Oladimeji Oyekan konuşmasını gerçekleştirdi.

Dereceye Giren Mezunlara Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu Tarafından Madalya ve Diploma Takdim Edildi…

Konuşmaların ardından, dereceye giren öğrencilere madalya ve diplomaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr . Fahreddin Sadıkoğlu tarafından takdim edildi. Ardından diploma törenine geçildi. Sırasıyla öğrencilere diplomaları öğretim elemanları tarafından takdim edildi öğrenciler keplerini fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşadılar.