Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Spor Federasyonlarının başkan, yönetici ve temsilcileri ile görüşmesinde vurguladı:

“Gençlerimizin, Kıbrıslı Türk kimlikleri ve kendi bayraklarıyla yarışmasını sağlamak en büyük mutluluğumuz olacaktır”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, en büyük hedeflerinden birinin ülke gençliğinin kendi bayrağı altında, kendi kimlikleri ile uluslararası alanda yarışmalarını sağlamak olduğunu vurguladı ve bu yönde kararlı bir şekilde uğraş vermeye devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, ülkedeki tüm spor federasyonlarının başkan, yönetici ve temsilcileri ile biraraya geldi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği lokalindeki görüşmede, görev süresince spor alanında yapılan çalışmalar ile önümüzdeki dönem vizyonuna yönelik değerlendirmelerde bulunan Akıncı, görüş ve önerileri dinledi, sorulara yanıtlar verdi.

Toplumun bütününden ayrı düşünülmeyen spor camiasının ambargoların baskısını en fazla hissedenlerin başında geldiğini kaydeden Akıncı, başarılı gençlerimizin de maalesef başka ülkeler adına yarışmalara katılmak zorunda kaldığına dikkat çekti. Bu durumun gençlerimizin ne kadar yetenekli olduklarının göstergesi de olduğuna işaret eden Akıncı,”Hedef ve uğraşımız gençlerimizin Kıbrıslı Türk kimlikleriyle kendi bayrakları altında uluslararası alanda yarışmalarını sağlamaktır” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı Kupası 4 Dalda Yeniden Hayata Geçti”

Görev süreleri boyunca basketbol, satranç, hentbol ve tenis olmak üzere 4 dalda Cumhurbaşkanlığı kupasını hayata geçirdiklerini belirten Akıncı, ayrıca tüm spor dallarına ellerinden geldiğince destek olduklarını ifade etti. Diğer spor alanlarına da katkılar yapıldığını anımsatan Akıncı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Uluslararası Bisiklet Turu’nun da düzenlendiğini söyledi.

“Gençliğin hizmetinde olmayı sürdüreceğiz”

Cumhurbaşkanlığı ile hükümetin yetki alanlarının belli olduğunu, sporun da başbakanlığa bağlı olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı olarak belirli alanlarda destek olabildiklerini aktaran Akıncı, belirli konularda öncülük ve rehberlik yaparak, ülke sporu ve gençliğine hizmet ederek diyalog içinde çalışmaların yapılabileceğine vurgu yaptı, her kurumun kendi görev ve sorumluluğu içinde hareket etmesinin önemine işaret etti. Gençleri kötü alışkanlıklardan koruyan önemli unsurların başında sporun geldiğini söyleyen Akıncı, halkın takdiri ile yeniden görev almaları halinde, spor federasyonları ile daha sıkı işbirliği halinde, ülke sporunun, gençliğin hizmetinde olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

“Çözüm arayışları sürecek”

Konuşmasında Kıbrıs sorunu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Akıncı,

1960 yılından sonra ilk kez garantörlerin de dahil olduğu bir süreç yaşandığını, ancak Crans Montana’da BM Genel Sekreteri’nin de kendi sözleri ile ifade ettiği gibi, tarihi bir fırsatın yitirildiğini kaydetti. Crans Montana’da devrilen masanın yeniden ayağa kaldırıldığı Berlin’de bulanıklığın geçmişte kalarak hedefin netleştiğini vurgulayan Akıncı, iki bölgeli, iki toplumlu federal çözümün net bir şekilde teyit edildiğini, siyasi eşitlik, kararlara etkin katılım, dönüşümlü başkanlık gibi önemli hususları içeren belgelere vurgu yapıldığını; stratejik anlaşma hedefi ve ucu açık olmayan sonuç odaklı süreç konusuna açıklık getirildiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri’nin de Nisan seçimlerinin ardından inisiyatif alarak sürece katkı yapma kararlılığında olduğunu belirten Akıncı şunları kaydetti: “AB içinde iki ayrı egemen, bağımsız, uluslararası tanınmışlığı olan bir seçenek bu konjonktürde mümkün değildir. Bizi tanıyan Türkiye Cumhuriyeti takımlarının bile bizimle dostluk maçı yapmayı göze alamadığı bir ortamda, diğer ülkeler bizi nasıl tanıyacak? Dolayısı ile bu mümkünmüş ve Akıncı kabul etmiyormuş algısının yaratılmaya çalışılması büyük bir aldatmacadır” dedi. Akıncı şunları söyledi: “Sorun devam ediyorsa çözüm arayışı da devam edecek. Ya federal bir çatı altında siyaseten eşit, yetkileri geliştirilmiş 2 kurucu devletli, tarafların birbirine tahakküm etmeyeceği, etkin katılım, yani kararların her iki tarafın da onayı ile alınacağı ve dönüşümlü başkanlığın olacağı bir formülü hayata geçireceğiz, ya da bölünmüşlük daha da perçinlenecek” dedi.

Bir soru üzerine spor ambargosuna yönelik görüşlerini de açıklayan Akıncı bu alanda yapılacak her türlü uğraşın ülke sporu ve gençliği için önemine vurgu yaptı. Görev süreleri boyunca uluslararası anlamda yaptıkları tüm temas ve görüşmelerde spor ambargosunu sürekli olarak gündeme getirdiklerini anlatan Akıncı, “Kendi spor camiamızın saygınlığı için yaptıklarım da hafızalardadır. Bu toplumun kimliğini, kişiliğini, herkese karşı korumak zorundayız ve bunları yaptım, yapmaya da devam edeceğim” dedi.

Ambargoların altında yatan nedenin insani değil siyasi olduğunu belirten Akıncı, bir yandan bunları tümden ortadan kaldıracak Kıbrıs sorununun çözümü için bıkmadan usanmadan, kararlılıkla uğraşırken, diğer yandan da haksız ambargolara karşı daha aktif olacaklarını ifade etti.