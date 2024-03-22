Girne Belediyesi Altıncı Öykü Yarışması Sonuçlandı

Girne Belediyesi öncülüğünde bu yıl altıncısı gerçekleştirilen “Daha Da Yaşanılabilir Bir Girne Düşünüyorum” öykü yarışması sonuçlandı.

Dereceye giren öğrenciler ödüllerini adlı

Girne Belediyesi’nin 6, 7 ve 8’inci sınıflara yönelik geleneksel etkinliği olan ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilen öykü yarışması, “Daha Da Yaşanılabilir Bir Girne Düşünüyorum” teması ile tamamlandı. Yarışmada derece alan öğrenciler, Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen tören ile ödüllerini alırken, yarışmaya katılan tüm öğrencilere sertifikaları teslim edildi. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve yarışma jüri üyelerinin katıldığı tören yaklaşık 1 saat sürdü. Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği tarafından verilen bilgiye göre, yarışmaya katılan tüm eserlerin dijital kitapçık olarak hazırlanıp yayınlanacağı belirtildi.

7 OKULDAN TOPLAM 37 ÖĞRENCİ

Yarışmaya 7 okuldan toplam 37 öğrenci katılırken, katılım gösteren okullar ise Osman Nejat Konuk Ortaokulu, Girne Amerikan Koleji, Doğa Koleji, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji, Lapta Yavuzlar Lisesi ve Oğuz Veli Ortaokulu oldu.

DERECE ALANLAR

Selena Doygün – Birincilik Ödülü (Dr. Suat Günsel Girne Koleji), Azra Sayıalioğlu – İkincilik Ödülü (Doğa Koleji), Berre Minel Arslan – Üçüncülük Ödülü (Girne Amerikan Koleji), Akmaral Asylbekova - Özel Ödül (Osman Nejat Konuk Ortaokulu).

YARIŞMA JÜRİ ÜYELERİ

Yarışma değerlendirme kurulunda yer alan jüri üyeleri şu şekilde; Nesima Erşahin Habeş (Turizm Meslek Lisesi), Beria Emirtaneoğluları (Osman Nejat Konuk Ortaokulu), Zehra İpek (Girne Amerikan Koleji), Alpin Şaşoğlu (Doğa Koleji), Çiğdem Kutlu Güney (Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji), Emine Gülköse (Dr. Suat Günsel Girne Koleji).