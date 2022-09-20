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Girne Belediyesi Beşinci Öykü Yarışması’nın Sonuçları Belli Oldu

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Girne Belediyesi’nin Bu Yıl Beşincisini Düzenlediği “Ben, Biz Ve Doğa” Konulu Öykü Yarışmasının Sonuçları Belli Oldu.
Girne Belediyesi Beşinci Öykü Yarışması’nın Sonuçları Belli Oldu

Ülke sınırları içerisinde yaşayan ve eğitim gören tüm çocukların katılımına açık (9-10-11 yaş grubu), (12-13-14 yaş grubu), (15-16-17 yaş grubu) olarak üç kategoride gerçekleştirilen yarışmada, değerlendirme kurulunun yaptığı puanlamalar çerçevesinde dereceye girenler belirlendi.

 

Değerlendirme Kurulunda Ceyhan ÖZYILDIZ (Öykü Kitabı Yazarı, Fotoğrafçı), Emrah ÖZTÜRK (Öykü Kitabı Yazarı, Akademisyen), Orhan ESKİKÖY, Misli KADIOĞLU (Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri) yer aldı. 

 

Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde 27 Eylül 2022 saat 17.00’de gerçekleştirilecek ödül töreni çerçevesinde; birincilere 1250 TL, ikincilere 1000 TL, üçüncülere 750 TL ödül verilecek.

 

Birinci Kategori Birincisi:

 

Azra Aygün- “Evimizin Neşesi Biricik”-Şht Hasan Cafer İlkokulu

Birinci Kategori İkincisi:

İlkim Eğer-” Çalışmanın Hediyesi” -Şht Hasan Cafer İlkokulu

Birinci Kategori Üçüncüsü:

Sahra Mazlum- “Sahra’nın Güncesi”- Şht Hasan Cafer İlkokulu

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İkinci Kategori Birincisi:

Beren Düzgen-“Şeftali Ağacı ve Biz”- Doğa Koleji

İkinci Kategori İkincisi:

Beril Savaşçı- “Doğanın Sessiz Feryadı”- Doğa Koleji

 

İkinci Kategori Üçüncüsü:

Selin Polatlı- “Doğam”- Oğuz Veli Ortaokulu

Simay Gümüşay- “Hepimizin Evidir Dünya”-English School of Kyrenia

 

 -------

Üçüncü Kategori Birincisi:

Sudel Ulubey- “Kırmızıya Karışalım Kelebek”-19 Mayıs TMK

Ecem Başaraner- 17 Mart: Küçük Bir Kızın Doğum ve Ölüm Tarihi”- 19 Mayıs TMK

 

 

GÜNGÖRDÜ: “KATILIM GÖSTEREN TÜM ÇOCUK VE GENÇLERİ TEBRİK EDERİM”

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çocuk ve gençlerin okuyan, sorgulayan, düşünen ve yaratan bireyler olması için teşvik edilmesinin önemine işaret ederek, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen öykü yarışmasını bu anlamda önemsediklerini ifade etti.

Çocuk ve gençlerin öyküleri arasında çok değerli eserlerle karşılaştıklarını belirten Güngördü, bu yıl doğa sevgisi ve çevreye duyarlılık konusunda bir farkındalık da yaratmayı hedeflediklerini kaydetti. Güngördü, yarışmaya katılım gösteren tüm çocuk ve gençleri tebrik etti.

 

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