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Girne Belediyesi İşyeri Denetimlerine Devam Ediyor

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Girne Belediyesi İşyeri Denetimlerine Devam Ediyor
Girne Belediyesi İşyeri Denetimlerine Devam Ediyor

Girne Belediyesi, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde gıda satışlarının devam ettiği; market, kasap ve fırınlara yönelik alınması gereken tedbirleri yerinde kontrol etmek amacıyla bölgede yer alan işletmeleri sürekli bir program dahilinde denetlediğini açıkladı.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta içerisinde, Covid-19 ile ilgili hijyen önlemleri yetersiz bulunan toplam dört süpermarket işletmesi kapatılarak mühürlenirken, 24 saat boyunca kapalı kalan işletmeler, gerekli önlemleri yerine getirdiğinden yeniden faaliyetlerine izin verildi.

Açıklamaya göre, toplum sağlığının korunması amacıyla yapılan denetimlerde, gıda güvenliği ile ilgili kriterlerin yanında Covid-19 salgının önlenmesi amacıyla Bakanlar Kurulunun alınması gerekli gördüğü tedbirlere uyulup uyulmadığı da denetleniyor.

SOYEL

Market içerisinde aşırı kalabalıklaşmanın önlenmesi, vatandaşların 2 metre mesafe sınırının sağlanması, markette görevli personelin eldiven ve maske kullanımı yanında; girişlerde eldiven ve el dezenfektanı sağlanması yasal olarak zorunlu tedbirler olduğuna dikkat çeken Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel şöyle dedi:

" Yaşamın vazgeçilmezi olan gıdalarımızın güvenilir olması; geçirmekte olduğumuz şu zor günlerde hayati bir önem taşıyor. Covid-19 salgınına karşı korunmak adına güçlü bir metabolizmaya ihtiyaç duyduğumuz için gıdanın sağlıklı olmasını tercih ettiğimiz kadar güvenilirliğini de bir o kadar sorgulamamız gerekiyor. Covid-19, gıdalardan kaynaklı olarak bulaşan bir virüs değil. Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19’un solunum ya da temas yolu ile bulaştığına işaret ediyor; bu nedenle de gıdaların üretim ve satışı aşamasında bulunan personelin kişisel hijyeni tam sağlanamadığı takdirde temastan kaynaklı bulaşı ile ilgili ciddi riskler doğabiliyor. Çok net görülüyor ki; hepimiz keskin kurallar içerisinde hareket etmek zorundayız. Bu kritik süreçte Bakanlar Kurulumuzun alınmasını gerekli gördüğü önlemlerin yetersiz kaldığı gıda üretim ve satış noktalarında işletmelerin faaliyetini Belediye olarak durdurmak noktasındayız.”  

Marketlerden alınan gıdaların ambalajları dezenfekte edilecekse çok dikkatli yapılması sağlanması gerektiğine işaret eden Soyel, ambalaj üzerinde kalacak dezenfektan kimyasalının gıdaya bulaşmasının da başka sağlık riskleri yaratabildiğini belirtti.

“Satın alınan gıdalar; pişirme işleminden geçirilirse olası virüs bulaşısı zaten yokedilmiş olacaktır” diyen Soyel, “Gıda hazırlamadan veya tüketmeden önce el hijyenimize çok büyük bir özen göstermeliyiz. Ellerin su ve sabunla mutlaka 20 sn boyunca yıkanmasına dikkat etmeliyiz. Ev mutfaklarının genel hijyeni kadar yemek yenilecek olan alanın da hijyenine önem verilmelidir. Pişirme işlemi yapılmayan sebze meyve gibi gıda ürünleri, tüketilmeden önce bol suda iyice yıkanmalıdır. Belediyemiz tarafından sağlanan şebeke sularına düzenli olarak klorlama yoluyla dezenfeksiyon uygulandığından güvenlidir ve virüs riski taşımamaktadır” dedi.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, toplum olarak evlere kapanılan bu kritik karantina süreciyle birlikte, hayatın devamlılığını sağlamak adına çalışmak durumunda olan  tüm işletmelerin; Bakanlar Kurulunun açıkladığı kararlar doğrultusunda hizmet vermesi  yaşamsal önem arzettiğine işaret etti.

“Bunun kontrolü ve takibi için de seferber olan Belediye ekiplerimizin rutin kontrolleri devam edecek; değerli halkımızın içi rahat olsun, uygunsuzlukların tespiti durumunda da gerekli yaptırımlar uygulanacaktır” diyen Güngördü, “Bu noktada tüm toplumumuzu duyarlılıkla kurallara uymaya davet eder, hassasiyetle kendi önlemlerini alan örnek işletmelere de yürekten teşekkür ederim” dedi.

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