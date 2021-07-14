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Girne Belediyesi Öykü Yarışması’nın Sonuçları Belli Oldu.

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Girne Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Girne Belediyesi Öykü Yarışması’nın sonuçları belli oldu.
Girne Belediyesi Öykü Yarışması’nın Sonuçları Belli Oldu.

“Hayatın içinde, Hayatın Dışında Engelli Bireylerin Yaşamı”  konusuyla gerçekleştirilen yarışmaya, ülkemiz yazar adayı genç ve çocukları yanısıra, Türkiye’den de yoğun katılım gerçekleşti.

Birincilere 1000 TL, ikincilere 500 TL, üçüncülere 300 TL ödül verilecek yarışmanın

Değerlendirme Kurulu’nda, Ceyhan Özyıldız (Yazar, Fotoğrafçı), Yıltan Taşçı (Edebiyatçı, Fotoğrafçı), Şenay Saçbüker ( Oyuncu, Öğretim Görevlisi, Çocuk Kitabı Yazarı), Ahmet Bilgili (Köşe Yazarı) ve Misli Kadıoğlu (Girne Belediyesi Sosyal İşler Amiri) yer aldı.

  1. Kategori (İlkokul)

 

1.         Doğan Değer, “Ayşe’nin Hayali” –Özgürlük İlkokulu /Lefkoşa

2.         Zehra Bilge Bayram, “Kızıl Örgülü Kız”- Şht. Hasan Cafer İlkokulu/Girne

3.         Alya Gürbüz, “Mavi Bastonum”-Yakın Doğu İlkokulu/Lefkoşa

 

     II. Kategori (Ortaokul)

 

1.         Yaren Dedebek “Engeller Engel Olmadı”- Özlüce Sınav Ortaokulu/Bursa

2.         Simay Gümüşay “Her Şey Değişir”- The English School of Kyrenia/Girne

3.         Hamza Ensar Ünal “Uzun Yürüyüş”- İstek Okulları/İzmir

 

     III. Kategori (Lise)

 

1.         Süleyman Gökmen “Tekerlekli Sandalyedeki Hitler”-Selçuklu Fen Lisesi/Konya

2.         Kerem Altunbaş “Yağmuru Dinle”- Keşap Fen Lisesi/ Giresun

3.         Sümeyye Taşdemir “Siz Ne Anlarsınız”-Silivri Fuat Sezgin Fen Lisesi/Edirne

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