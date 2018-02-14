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Girne Belediyesi tarafından PGM’ye araç hibe edildi

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Girne Belediyesi tarafından PGM’ye araç hibe edildi
Girne Belediyesi tarafından, ihale usulü ile satın alınan hizmet araçları geçtiğimiz günlerde Girne Polis Müdürlüğü’ne hibe edildi.

Girne Polis Müdürlüğü’nde düzenlenen törende bir adet Mercedes ve 3 adet Volksmagen marka araç, Girne Polis Müdürlüğü’ne verilmek üzere Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na teslim edildi. 

Girne Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, törende,araçların anahtarlarını teslim alan Girne Polis Müdür Vekili Sıtkı Erkıvanç, araç bağışında bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkür plaketi takdim etti.


GÜNGÖRDÜ: “POLİS DAHA ETKİN HİZMET VERECEK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü törende yaptığı konuşmada, polisin bölgede asayiş ve düzeni başarılı bir şekilde yerine getirdiğini belirtti. Güngördü, nüfusu giderek artan Girne’de polisin daha iyi hizmet verebilmesi için araçların belediye meclisinin oy birliğiyle aldığı kararla bağışlandığına dikkat çekerek, polisin daha etkin görev yapabilmesine imkan tanımak istediklerini vurguladı.

Belediye açıklamasına göre, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ise bağışlanan araçlar sayesinde polisin hareket kabiliyetinin daha etkin olacağını belirterek, Girne Belediyesi’nin gösterdiği duyarlılık nedeniyle Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti. 

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