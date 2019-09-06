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Girne Belediyesi’nden emlak vergisi uyarısı

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Girne Belediyesi, 2019 yılı emlak vergisi ikinci taksitleriyle ilgili ödemelerin 30 Eylül’de sona ereceğini duyurdu.
Girne Belediyesi’nden emlak vergisi uyarısı

Belediye, söz konusu tarihten sonra yapılacak ödemelerde yasal gecikme zammı uygulanacağı konusunda uyardı.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ödemeler Girne Belediyesi ana bina veznelerine, Girne Belediyesi terminal şubesi veznelerine, Zeytinlik, Doğanköy, Ozanköy ve Beylerbeyi Muhtarlık veznelerine yapılabilecek.

Girne Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu Akfinans Bank, Asbank, Creditwest Bank, Garanti Bankası, Halk Bank, Albank, İktisat Bankası, İş Bankası, Kooperatif Merkez Bankası, Universal Bank, Vakıflar Bankası, Limasol Kooperatif Bankası, Capital Bank, Nova Bank, Türk Bankası, Yakın Doğu Bank ve Ziraat Bankası da ödeme kabul edecek.

Belediyeden yapılana açıklamaya göre, 2019 yılı emlak bildirimleri posta aracılığıyla adreslere gönderilmeyecek. Bu nedenle emlak sahipleri, emlak bildirimlerini Girne Belediyesi Terminal Şubesi’ndeki Emlak Bölümü’nden (815 04 54) alabilecek. 

Yeni kayıt yaptıracakların yanlarında tapu araştırma belgesi, satış sözleşmesi veya koçanın aslını ve fotokopisini getirmesi gerekiyor.

Konuyla ilgili detaylı bilgi 815 21 19 numaralı telefondan (dahili 143-170) belediyenin Maliye Bölümü’nden alınabilecek.

Taşınmaz Mal Vergisi Yasası uyarınca belediye hudutları dahilinde alınan 2019 yılı Taşınmaz Mal (Emlak) vergilerinin ilk taksitleriyle ilgili ödeme süresi 30 Nisan’da tamamlanmıştı.

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