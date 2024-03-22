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Girne Limanı'nda Gümrüksüz Mal Tasarrufu: İki Şahıs Tutuklandı

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Girne Limanı'nda Gümrüksüz Malı Kaçırma Olayında İki Tutuklama
Girne Limanı'nda Gümrüksüz Mal Tasarrufu: İki Şahıs Tutuklandı

Girne Turizm Limanı'nda Gümrüksüz Mal Tasarrufu Skandalı: İki Şahıs Tutuklandı

Girne Turizm Limanı'nda 21 Mart 2024 tarihinde meydana gelen olayda, saat 15:00 sıralarında H.B. (E-41) ve O.Ç. (E-43) isimli şahısların yurt dışından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ithal ettikleri aracın gümrük işlemleri henüz tamamlanmamış olmasına rağmen, aracı alıp sürerek gümrük sahası dışına çıkarıp kanunsuz bir şekilde tasarruf ettikleri belirlendi.

Güvenlik kameralarının kayıtları ve tanık ifadeleri doğrultusunda olay, polis makamlarının dikkatini çekti ve hızla soruşturma başlatıldı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda H.B. ve O.Ç. tutuklanırken, ilgili araç ise delil olarak alındı. Ancak, soruşturma süreci devam etmektedir.

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