Girne Turizm Limanı'nda Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşımaya Teşebbüs: Bir Kişi Tutuklandı

KKTC'ye giriş yapan bir tır aracında yapılan kontrolde, 2000 adet ses fişeği bulunduğu tespit edildi. Söz konusu şahıs, patlayıcı maddeyi kanunsuz olarak tasarruf etmeye ve ülkeye ithal etmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Girne Turizm Limanı'nda meydana gelen olay, ülke güvenliği ve kanunların uygulanması açısından büyük bir önem arz ediyor. 28 Mart 2024 tarihinde, saat 14:00 sularında gerçekleşen olayda, KKTC'ye giriş yapan bir tır aracında yapılan rutin kontrolde, şaşırtıcı bir bulgu ortaya çıktı. Araçta bulunan ve patlayıcı madde sınıfına giren 2000 adet ses fişeği, kanunsuz olarak taşınmaya ve ülkeye ithal etmeye teşebbüs edildiği tespit edildi.

Söz konusu olayda adı geçen A.M. (35 yaşında), aracın kullanıcısı olarak belirlendi ve derhal tutuklandı. Emniyet güçleri tarafından yapılan incelemede, ses fişeklerinin yetkili makamdan izin almadan ülkeye getirilmeye çalışıldığı belirlendi. Bu durum, ülke güvenliği ve halkın can güvenliği açısından büyük bir risk oluşturduğundan, olayın ciddiyeti daha da arttı.