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Girne'de 3 yaşında çocuk pencereden düştü!

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Girne'de 3 yaşında çocuk pencereden düştü! Durumu ağır...
Girne'de 3 yaşında çocuk pencereden düştü!

Girne'de 3 yaşında çocuk pencereden düştü! Çocuğun durumu ağır...

Polis basın bültenine göre, Yasin Ahmad  dün saat 15.00 sıralarında, kaldığı apartmanın 3. katındaki daire içerisinde bulunduğu sırada, dairenin penceresinden ilk olarak 3 metre yükseklikten binanın alt kısmında bulunan ve depo olarak kullanılan binanın damına düştü, ardından yine 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.

3 yaşındaki çocuk, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin soruşturması sürüyor...

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