Girne'de 3 yaşında çocuk pencereden düştü! Çocuğun durumu ağır...
Polis basın bültenine göre, Yasin Ahmad dün saat 15.00 sıralarında, kaldığı apartmanın 3. katındaki daire içerisinde bulunduğu sırada, dairenin penceresinden ilk olarak 3 metre yükseklikten binanın alt kısmında bulunan ve depo olarak kullanılan binanın damına düştü, ardından yine 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.
3 yaşındaki çocuk, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polisin soruşturması sürüyor...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.