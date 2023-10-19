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Girne'de 50 Canlı Av Tüfeği Fişiği Ele Geçirildi, Bir Tutuklama

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Girne'de Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu Operasyonu: 50 Canlı Av Tüfeği Fişiği Ele Geçirildi ve Bir Zanlı Tutuklandı, Soruşturma Devam Ediyor
Girne'de 50 Canlı Av Tüfeği Fişiği Ele Geçirildi, Bir Tutuklama

Elbette, daha uzun bir metin:

Girne'de Kanunsuz Patlayıcı Madde Operasyonu: 50 Canlı Av Tüfeği Fişiği Ele Geçirildi ve Tutuklama Gerçekleşti

17 Ekim 2023 tarihinde Girne'de, bir apartmanın park alanı içerisinde gerçekleşen olay, bölgede büyük yankı uyandırdı. Poşet içinde muhafaza edilen ve fark edilen 50 adet canlı av tüfeği fişiği, güvenlik güçlerince emare olarak alındı.

Soruşturma hızla ilerledi ve zanlı olarak Ü.G.(E-28) tespit edilerek tutuklandı. Zanlının bu patlayıcı maddeye sahip olma ve kullanma amacı hala netlik kazanmış değil. Emniyet güçleri, bu olayın kökenleri ve potansiyel tehlikeleri açığa çıkarmak için soruşturmaya devam ediyor.

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