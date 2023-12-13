Girne'de Alkollü Sürücünün Kırmızı Işığa Çarptı

Girne Semih Sancar Caddesi'nde Alkol Tesiri Altındaki Sürücünün Kaza Anı: Tutuklanan Sürücüden Kayıtsızlık ve Kırmızı Işığa Çarpma, Yaralanan Olmazken Soruşturma Devam Ediyor"
12 Aralık 2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında Girne Semih Sancar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü içki tesiri altındaki Süeda EROĞLU (K-49) yönetimindeki ZNY 607 plakalı araç, dikkatsizliği sonucu önünde seyreden Çiğdem KONURALP (K-37) yönetimindeki SG 851 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, ZNY 602 plakalı aracın sürücüsü Süeda EROĞLU tutuklanarak soruşturma başlatıldı. Olayın detayları, sürücünün alkol etkisi altında trafik kurallarını ihlal ettiği ve kırmızı ışıkta duran araca çarptığı şeklinde ortaya çıkarken, soruşturma devam etmektedir.
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