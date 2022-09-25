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Girne'de Denetimler Sürüyor

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Girne'de Denetimler Sürüyor
Girne'de Denetimler Sürüyor

Girne’de faaliyet gösteren yeme içme yerleri ile halk sağlığını etkileyen ticari işletmelerin kontrolleri devam ediyor.

Girne Belediyesi açıklamasına göre, 25 Temmuz - 21 Eylül 2022 Tarihleri Arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından toplamda 180 işletme, genel hijyen, gıda güvenliği ve halk sağlığı önlemleriyle ilgili denetlendi. Güzellik salonlarının da mercek altına alındığı denetimler halen yoğun şekilde sürdürülmektedir.

Açıklamaya göre, “Genel ve gıda hijyeni kriterlerinin temel alındığı ve tamamen halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar durumunda ilgili işletmeler uyarılıyor ve süreli ihbarlar verilerek düzenlemeler talep ediliyor”.

Yapılan kontrollerde koşulları uygun olmadığı tespit edilen 3 tane güzellik salonu 1 tane de cafe işletmesi olmak üzere toplam 4 tane işletmenin faaliyetleri durdurularak mühürlendi. Genel hijyen koşullarında eksiklikler olduğu tespit edilen 5 farklı işletmeye de para cezaları kesilmiştir.

 

Açıklamada şöyle denildi:

 

“Geçtiğimiz günler içerisinde yapılan sağlık kontrollerinde, yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunan 4 işletme; Levent Kuaför, Ctone Caven Cafe, Ago Güzellik Salonu, Ayşegül Horan Hair & Beauty Salonu işletmeleri Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından kapatılarak mühürlenmiştir. Sonraki günlerde tüm yasal eksikliklerini tamamlayan 3 işletmenin faaliyetlerine yeniden izin verilmiştir, Ago Güzellik salonu da eksiklerini tamamlama aşamasındadır.

Girne Belediyesi’nin genel hizmetleri kapsamında olan halk sağlığının korunması adına yasal mevzuat ve bilimsel verilere dayandırılarak gerçekleştirilen hijyen kontrolleri kapsamında eksikleri bulunan 10 tane işletme yazılı olarak uyarılmış; 20 işletmeye de ayrıca eksiklerini gidermemesi halinde kapatma ihbarı verilmiştir.”

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü ise şunları kaydetti:

“Girne Belediyesi hizmetleri kapsamında devam eden resmi kontrollerden amacımız toplum sağlığının korunmasıdır. Yaz sezonunun son günlerini geçirdiğimiz bu aylarda gerek güzellik salonu olsun gerek yiyecek işletmesi olsun tüm yasal mevzuat kriterlerini sağlamadan ticari faaliyetin başlamaması gerektiğini tüm esnafımızla yeniden paylaşmak isterim. İnsana hizmet sektörleri olarak tüm işletmelerimizin yasal mevzuat kurallarına ve insan sağlığını gözetecek esaslara uygun şekilde ve de başarıyla faaliyet göstermesi hepimiz için önem taşımaktadır.”

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