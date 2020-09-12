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Girne'de güzellik salonunda 1 pozitif vaka

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Girne'de güzellik salonunda 1 pozitif vaka
Girne'de güzellik salonunda 1 pozitif vaka

Girne’de bir güzellik salonunda pozitif vaka çıktı, işletme ‘tedbir amaçlı’ kepenkleri bir süreliğine indirdiğini duyurdu.

Girne’de Velena Hair, Beauty and Nail Salon adlı işletmenin sahibi olan Ala Özberkman, sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımında, salonlarında bir pozitif vakaya rastlanmış olması nedeni ile işletmenin bir süre kapalı olacağını duyurdu.

Ala Özberkman sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımda; “Değerli Halkımız ve sevgili müşterilerimiz; son günlerde kontrolsüz bir şekilde artmış̧ olan bulaş̧ nedeninden dolayı biz de kurum olarak hem siz özel müşterilerimizi, hem de kendi çalışanlarımızın sağlığını güvence altına almak maksadı ile bugüne kadar salonumuzun nasıl önlemler alarak hizmet vermekte olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Salgının kontrol dışına çıkmış̧ olduğunu gözettiğimizden ötürü, önceden de düzenli olarak yaptırmış̧ olduğumuz PCR testlerini dün tüm personelimize yine yaptırdık.Ve maalesef pozitif vaka bulunmuş olması sebebi ile salonumuzu Sağlık Bakanlığı’mızın belirleyeceği ve durumun netleşmesi sonrasında sizlerle paylaşacağımız süre ile kapatıyoruz. (2. Aşama testi bugün yapıldı, yarına kadar sonuç bekleyeceğiz.) Hepimizin sağlığı için, sağlık bakanlığı ile gerekli bilgileri paylaştık. Bu süreçte yaşanmış ve yaşanacak olanları tüm samimiyetimizle sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Mümkün olan en kısa sürede, sağlık ve esenlikle tekrar buluşacağımız güne kadar sağlıklı ve huzurlu günler diliyoruz...” açıklamasında bulundu.

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