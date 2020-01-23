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Girne'de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

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Girne'de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
Girne'de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

22.01.2020 tarihinde, Girne’de B.P.(E-32)’nin kalmakta olduğu ikametgahta ve aracında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada; uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 4 adet tam, 2 adet yarım hap ve yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen
S.A.(E-38)’nın üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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