09.06.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Girne’de Anafartalar Caddesi üzerinde, aralarında çıkan tartışma sonucu M.Y.(E-26) bir tataf, M.E.(E-30) diğer taraf olup birbirlerinin vücutlarına vurup kavga ettikleri sırada, almış olduğu darbe sonucu M.E.’nin burun ve yüzünün sol tarafındaki kemik kırılarak vahim zarara uğramıştır. M.E., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. M.E. aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, M.Y. ise tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.