Girne'de kavgada bıçaklar konuştu!

03.09.2020 tarihinde, saat 03.00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence yerinin park alanı içerisinde A.B. (E-25), D.Y. (E-24), Y.Ş. (E-26) ve kimliği tespit edilemeyen iki kişi, aralarında çıkan tartışma sonucunda Seyit ÇULLAR ve Cenk AKSALİH’i ciddi şekilde darp ettikten sonra A.B. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Seyit ÇULLAR’ı sol elinden, Cenk AKSALİH’i ise bacağından yaralamıştır.

A.B tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.