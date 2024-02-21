Girne'de Kumarhane Hırsızlığı Kameraya Yansıdı: R.Ç Tutuklandı

Girne'deki Kumarhane Hırsızlığına İlişkin Tutuklama Gerçekleştirildi

18 Şubat 2024 tarihinde saat 03:40 sıralarında, Girne'deki bir kumarhane içerisinde müşteri olarak bulunan R.Ç (E-52), başka bir müşteriye ait çanta içerisinden 400 Dolar ve 8,000 TL değerindeki cep telefonunu çaldığı tespit edildi. Kumarhane güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, R.Ç'nin hırsızlık anı açıkça görülebiliyor.

Girne Emniyet Birimi, hırsızlık olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli R.Ç'yi 20 Şubat 2024 tarihinde Girne'de tespit ederek gözaltına aldı. Emniyet birimlerince yapılan incelemeler sonucunda R.Ç'nin kumarhane içerisinde gerçekleşen hırsızlık olayıyla bağlantısı kuvvetli bulundu ve tutuklandı.

Soruşturma, R.Ç'nin üzerindeki delillerin ve kumarhane içerisindeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle derinlemesine devam etmektedir.