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Girne’de sahte ehliyet belgesi düzenleyen 2 kişi tutuklandı

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Girne’de sahte ehliyet belgesi düzenleyen ve belgeyi tedavüle süren 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Girne’de sahte ehliyet belgesi düzenleyen 2 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 18 Mayıs 2022 tarihinde, Girne’de, 34 yaşındaki C.A.U. ve 32 yaşındaki S.K.’nin, Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği öğrenci ehliyeti sınav sonuç listesinde ismi olmadığı ve sınava girmediği halde, S.K. adına sahte forum düzenlemiş ve ilgili daireye ait tahsilat makbuzunun arkasına, görevli müfettişin imzasını sahteleyerek “GEÇTİ” yazıp mühürlemek suretiyle sahte evrağı tedavüle sürdükten sonra, S.K. adına sahtekarlıkla öğrenci sürücü belgesi temin ettikleri tespit edildiği belirtildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıslar tutuklandığı ve soruşturmanının devam ettiği vurgulandı.

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