Girne'de soygun! Maskeli şahıslar yol kestiler ve...

Girne'de aracın önünü kesen maskeli şahıslar 200 bin TL'nin üzerinde nakit parayı çaldı.
Girne'de bugün sabah saatlerinde saat 10:40 civarlarında, Ertuğrul Kumcuoğlu Sokak üzerinde, kimliği meçhul yüzleri maskeli 3 erkek şahıs soygun gerçekleştirdi.
Maskeli şahıslar, kullanımlarında bulunan araç ile Bektaş Gıda Ltd. isimli iş yerine ait olan ve iş yerinde çalışan Mehmet Ali Güngörmüş kullanımındaki aracın önünü kesip durmasını sağladıktan sonra Güngörmüş'ün kafasına çekiçle vurarak şirkete ait içerisinde 198,135 TL, 200 Stg, 402 ABD Doları, 195 Euro nakit para ile TEB Bankası'na ait 5,855 TL meblağlı müşteri çekinin bulunduğu çantayı alarak kaçtı.
Polis soruşturması devam ediyor.
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