Girne'deki minibüslerin yol verme kavgası: Hoyrat duruma daha fazla seyirci kalmayacağız!

Son dönemde Girne’de dolmuş şoförleri arasında çıkan tartışmalar, halihazırda sorgulanan trafik güvenliğini daha da sorgular hale getiriyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yaşananlara daha fazla seyirci kalmayacaklarını ve bütçe görüşmeleri sonrası harekete geçeceklerini söyledi.

Erhan Arıklı: DOLMUŞ ŞOFÖRLERİ ADETA YOLLARI YARIŞ PİSTİNE ÇEVİRDİ

Kıbrıs Postası’na konuşan Bakan Erhan Arıklı, Girne’de dolmuş şoförleri arasındaki bu tür olayların arttığını belirtti. "Dolmuş şoförleri adeta yolları yarış pistine çevirdi. Kim yola çıkacak, kim daha fazla yolcu alacak diye kavga ediyorlar. Bu durum trafiği ciddi şekilde aksatıyor" dedi.

"ŞEHİR İÇİ TAŞIMACILIKTA DÜZENLEMELERLE KARIŞIKLIK SONA ERECEK"

Arıklı, Trafik Dairesi ve polisin bu tür olaylara anında müdahale edemediğini vurguladı. Sorunun çözümü için Girne Belediyesi ile iş birliği yapılacağını açıklayan Arıklı, "Belediyeyi yetkilendirip bu sorunu çözeceğiz. Bütçe onaylandıktan sonra konuyu Bakanlar Kurulu’na taşıyacağız. Şehir içi taşımacılıkta gerekli düzenlemeleri yaparak bu karışıklıkları önleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"KURALLARA UYMAYAN ŞOFÖRLERE AĞIR CEZALAR UYGULANACAK"

Yeni düzenleme kapsamında, dolmuşların durak yerleri, kalkış aralıkları ve trafik kuralları net bir şekilde belirleneceğini açıklayan Arıklı, kurallara uymayan şoförlere ceza kesileceğini ve gerekirse izin iptali gibi yaptırımlar uygulanacağını söyledi, "Bu hoyrat duruma daha fazla seyirci kalmamız mümkün değil" dedi.

Girne’de 26 Kasım'da Lapta - Girne hattında taşımacılık yapan 36 yaşındaki A.M. ile 25 yaşındaki M.Y. arasında çıkan tartışmada, her iki tarafın da yaralanmasıyla sonuçlanmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.