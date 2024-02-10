Göçmenköy’de otobüs cebi yapılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi, çözümlere devam ediyor.
Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Göçmenköy’de yaşanan trafik sıkışıklığını gidermek için, okul otobüsleri için bir cep yapılmasına başlandığını açıkladı.
Lefkoşa Türk Belediyesi, çözümlere devam ediyor.
Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Göçmenköy’de yaşanan trafik sıkışıklığını gidermek için, okul otobüsleri için bir cep yapılmasına başlandığını açıkladı.
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