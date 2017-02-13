Göğüs Kanserini Önleyen Besin: Amaranth

Çiya Tohumu , Goji , Kinoa gibi yeni yeni hayatımıza katılan bitkilerin ve tohumların dışında 2017 de hayatımızda sürekli yerini alacak amaranth tohumunu sizin için araştırdık.

AMARANTH TOHUMU NEDİR?

Düşük amino asit , lisin, ve protein bakımından oldukça zengin bir besin amaranth. Aynı zamanda lif içeriği yüksek bir tahıl. Kanser ve kalp hastalıklarına karşı duran bir özelliğe sahip.

AMARANTH OTUNUN FAYDALARI

Amaranth (diğer adı ile Horozibiği), tahıllar içinde, protein sıralamasında en önde gelir. İyi bir kalsiyum, magnezyum ve folate kaynağıdır. Kolesterol düşürücü ve kanserle savaşan bir fitokimyasal olan skualeni içermektedir.

Kanser Hastalıkları: Skualen, Amaranth'da doğal olarak bulunan, tümörlere kan gidişini önleyen bir antioksıdandır. Amaranth yağı yüzde sekiz skualen içerirken, daha yaygın olarak kullanılan bir skuaien kaynağı olan köpekbalığı yağı, sadece yüzde bir oranında skualen içerir.

Göğüs Kanserini Önleme: Amaranth tohumunun yapısındaki bir bileşenin, söeüs kanseri hücrelerindeki tümör gelişiminin önlenebileceği bulundu. Kalp Hastalığı: Amaranth kötü kolesterolü düşürmede, yulaf kadar etkili görünüyor ve yulafa alerjisi olanlar veya yulafı sevmeyenler için geçerli bir seçenek olabilir.

Diyabet: Amaranth'ın, hıpergliseminin kalkmasına yardımcı olabileceği ve diyabete bağlı komplikasyonları azaltabileceği keşfedildi.

Amaranth'ın kandaki glikoz değerini belirgin şekilde düşürdüğü, ensülin değerini arttırdığı ve yükselmiş karaciğer fonksiyonu belirtilerini normale çevirdiği keşfedildi. Amarant bitkisini un halinde satın alarak hamur işlerinizde kullanabilirsiniz. Ayrıca haşlayarak salatalarınıza da ekleyebilirsiniz. Amaranth tohumlarını, hava geçirmez bir kap ya da kavanoz içerisinde, buzdolabında olmak şarkı ile altı aya kadar saklayabilirsiniz.