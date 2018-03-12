  • BIST 118.411
  • Altın 162,715
  • Dolar 3,8389
  • Euro 4,7297
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAhmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye edildi

Gönyeli Belediyesi’nde temizlik kampanyası 2 Nisan'da...

» »
Gönyeli Belediyesi’nde temizlik kampanyası 2 Nisan'da...
Gönyeli Belediyesi’nin 2018 Genel Bakım ve Kapsamlı Temizlik Kampanyası, 2 Nisan’da başlayacak.

Bu amaçla, Gönyeli Belediyesi ile Nurbeş Temizlik arasında hizmet alım sözleşmesi imzalandı. 

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gönyeli’de bahar temizliği ve kapsamlı bakım projesi, Gönyeli Belediyesi personelinin yanı sıra, özel şirket tarafından yürütülecek.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “ülkedeki en kapsamlı” temizlik kampanyasını her yıl Gönyeli’de tekrarladıklarını belirterek, “Bu sadece bir temizlik kampanyası değil, kentin yıllık bakıma alınmasıdır” dedi. 

BENLİ

İmza töreninde konuşan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Gönyeli’nin köyden kente dönüşüm sürecini tamamladığını, artık yeni hedefler için çalıştıklarını belirtti. 
Benli, insan odaklı ve çevreye yönelik projelerin öncelik sıralamasında en üste çıktığını belirterek, hizmet kalitesinin artırılması noktasında da ciddi mesaj aldıklarını kaydetti. 

Benli, Gönyeli Belediyesi’nin gücünün bu hedefleri daha ileriye taşıyacak durumda olduğunu ifade ederek, kentin temizliğinin ise “olmazsa olmaz” özelliğini koruduğunu belirtti.
Benli şöyle devam etti: 

“Gönyeli’nin ana caddeleri sık periyotlarda, ara sokakları da 2 haftada bir süpürülmektedir. Çok yakında sokaklarımızın yanı sıra kaldırımları temizleyen teknolojik araçlarımız devrede olacak. Gönyeli’de caddeler dönüşür, insan odaklı yeni projelerin ihale süreçleri ilerlerken, ülkenin en temiz kenti olma özelliğimizi de koruyacağız. Yenilikçi vizyonumuz, güçlü altyapımız, ilkeli ve dürüst yöneticilik anlayışımız, güvenli ve sürdürülebilir bütçemizle Gönyeli’yi çok daha ileriye taşıyacağız.”

Temizlik kampanyasında; toplam 5 dozer, 5 kamyon, 3 çekirge kamyonu, 2 traktör, 1 greyder, 2 süpürge aracı, 1 konteyner yıkama aracı ve 35 kişilik ekip görev yapacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da 5 adet kanunsuz silah ele geçirildi09 Mart 2018 Cuma 14:38
  • Lefkoşa’da “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” yürüyüşü08 Mart 2018 Perşembe 21:04
  • BES ile SIDIKEK’ten 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için ortak etkinlik08 Mart 2018 Perşembe 19:43
  • Küçük Kaymaklı’ya 1.2 kilometrelik kanalizasyon08 Mart 2018 Perşembe 16:49
  • Lefkoşa'da marketler soyuldu08 Mart 2018 Perşembe 15:46
  • Az daha gözünden oluyordu!..08 Mart 2018 Perşembe 08:55
  • LTB denetimleri devam ediyor: 49 kilo kaçak et müsadere edildi07 Mart 2018 Çarşamba 16:31
  • Son Dakika: Hala Sultan İlahiyat Koleji'nden 5 öğretmen görevinden uzaklaştırıldı04 Mart 2018 Pazar 14:47
  • Akçay Kültür Sanat Derneği’nden LTB Paylaşım Mutfağı’na katkı04 Mart 2018 Pazar 14:33
  • Işısal: “Kültürümüz festivallerle geleceğe taşınıyor”02 Mart 2018 Cuma 17:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti