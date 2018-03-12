Gönyeli Belediyesi’nde temizlik kampanyası 2 Nisan'da...

Gönyeli Belediyesi’nin 2018 Genel Bakım ve Kapsamlı Temizlik Kampanyası, 2 Nisan’da başlayacak.

Bu amaçla, Gönyeli Belediyesi ile Nurbeş Temizlik arasında hizmet alım sözleşmesi imzalandı.

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gönyeli’de bahar temizliği ve kapsamlı bakım projesi, Gönyeli Belediyesi personelinin yanı sıra, özel şirket tarafından yürütülecek.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “ülkedeki en kapsamlı” temizlik kampanyasını her yıl Gönyeli’de tekrarladıklarını belirterek, “Bu sadece bir temizlik kampanyası değil, kentin yıllık bakıma alınmasıdır” dedi.

BENLİ

İmza töreninde konuşan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Gönyeli’nin köyden kente dönüşüm sürecini tamamladığını, artık yeni hedefler için çalıştıklarını belirtti.

Benli, insan odaklı ve çevreye yönelik projelerin öncelik sıralamasında en üste çıktığını belirterek, hizmet kalitesinin artırılması noktasında da ciddi mesaj aldıklarını kaydetti.

Benli, Gönyeli Belediyesi’nin gücünün bu hedefleri daha ileriye taşıyacak durumda olduğunu ifade ederek, kentin temizliğinin ise “olmazsa olmaz” özelliğini koruduğunu belirtti.

Benli şöyle devam etti:

“Gönyeli’nin ana caddeleri sık periyotlarda, ara sokakları da 2 haftada bir süpürülmektedir. Çok yakında sokaklarımızın yanı sıra kaldırımları temizleyen teknolojik araçlarımız devrede olacak. Gönyeli’de caddeler dönüşür, insan odaklı yeni projelerin ihale süreçleri ilerlerken, ülkenin en temiz kenti olma özelliğimizi de koruyacağız. Yenilikçi vizyonumuz, güçlü altyapımız, ilkeli ve dürüst yöneticilik anlayışımız, güvenli ve sürdürülebilir bütçemizle Gönyeli’yi çok daha ileriye taşıyacağız.”

Temizlik kampanyasında; toplam 5 dozer, 5 kamyon, 3 çekirge kamyonu, 2 traktör, 1 greyder, 2 süpürge aracı, 1 konteyner yıkama aracı ve 35 kişilik ekip görev yapacak.