Gönyeli Yenikent sakinleri “Sivrisinek ve Koku Festivali” düzenliyor

Uzun süredir lağım kokusuna maruz kaldıklarını söyleyen Gönyeli Yenikent sakinleri, sorunun biran önce giderilmemesi halinde ilginç bir eylem düzenleyecekleri uyarısında bulunarak belediyeye süre verdiler.

Gönyeli Yenikent bölgesinde, dere yataklarına yakın konumda evleri bulunan kişiler lağım kokusundan şikayetçi olduklarını belirterek, sivri sineklerden kurtulamadıklarını vurguladı.

Bölgedeki kanalizasyon alt yapısının yetersiz olduğunu savunan bölge halkı, maruz kaldıkları kokudan ve sivri sineklerden uzun zamandır şikayetçi olduklarını kaydetti.

Kanalizasyon pompa sisteminin çağa uygun olmadığını kaydeden bölge sakinleri bölgede artan nüfusu bu sistemin kaldıramayacağını savundu.

Özellikle Yakut Sokak ve Kumluk Sokak’ta yoğun kokudan ve sivrisineklerden durulmadığını ifade eden bölge halkı, sorunlarının bir an önce giderilmesini istediklerini kaydetti.

“Tepki göstermek için, etkinlik yapacağız”

Bölgedeki lağım kokusu ve sineklerden oldukça şikayetçi olan bölge sakinleri, giderilmeyen sorunlarına tepki göstermek için “Sivrisinek ve Koku Festivali” düzenleyeceklerini belirtti.

Uzun süredir sorunlarının giderilmediğini dile getiren bölge halkı, “Sin da sivri geçsin”, “Susma sustukça sivrisinek seni sokacak” sloganlarıyla etkinlik düzenleyeceklerini söylediler.

Etkinliklerinin pazar günü sabah saat 10.00’da başlayacağını söyleyen bölge halkı, yaz aylarında kokunun daha da arttığını ve rahatsızlıklarının giderilmesi gerektiğini vurguladı.(kıbrıs)