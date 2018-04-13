  • BIST 110.370
  • Altın 175,770
  • Dolar 4,0824
  • Euro 5,0347
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKıb-Tek Yönetim Kurulu: "Enterkonnekte her iki kesimin de faydasına"

Gönyeli Yenikent sakinleri “Sivrisinek ve Koku Festivali” düzenliyor

» »
Gönyeli Yenikent sakinleri “Sivrisinek ve Koku Festivali” düzenliyor
Gönyeli Yenikent sakinleri “Sivrisinek ve Koku Festivali” düzenliyor

Uzun süredir lağım kokusuna maruz kaldıklarını söyleyen Gönyeli Yenikent sakinleri, sorunun biran önce giderilmemesi halinde ilginç bir eylem düzenleyecekleri uyarısında bulunarak belediyeye süre verdiler.

Gönyeli Yenikent bölgesinde, dere yataklarına yakın konumda evleri bulunan kişiler lağım kokusundan şikayetçi olduklarını belirterek, sivri sineklerden kurtulamadıklarını vurguladı.

Bölgedeki kanalizasyon alt yapısının yetersiz olduğunu savunan bölge halkı, maruz kaldıkları kokudan ve sivri sineklerden uzun zamandır şikayetçi olduklarını kaydetti.

Kanalizasyon pompa sisteminin çağa uygun olmadığını kaydeden bölge sakinleri bölgede artan nüfusu bu sistemin kaldıramayacağını savundu.

Özellikle Yakut Sokak ve Kumluk Sokak’ta yoğun kokudan ve sivrisineklerden durulmadığını ifade eden bölge halkı, sorunlarının bir an önce giderilmesini istediklerini kaydetti.

“Tepki göstermek için, etkinlik yapacağız”

Bölgedeki lağım kokusu ve sineklerden oldukça şikayetçi olan bölge sakinleri, giderilmeyen sorunlarına tepki göstermek için “Sivrisinek ve Koku Festivali” düzenleyeceklerini belirtti.

Uzun süredir sorunlarının giderilmediğini dile getiren bölge halkı, “Sin da sivri geçsin”, “Susma sustukça sivrisinek seni sokacak” sloganlarıyla etkinlik düzenleyeceklerini söylediler.

Etkinliklerinin pazar günü sabah saat 10.00’da başlayacağını söyleyen bölge halkı, yaz aylarında kokunun daha da arttığını ve rahatsızlıklarının giderilmesi gerektiğini vurguladı.(kıbrıs)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 1 saat yağmur yağdı, Çağlayan bölgesinde yollar sular altında kaldı10 Nisan 2018 Salı 09:26
  • Lokmacı’da sahte pasaport09 Nisan 2018 Pazartesi 15:44
  • Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde “Sürekli Tıp Eğitimi Programı” düzenleniyor09 Nisan 2018 Pazartesi 13:04
  • Harmancı: Vatandaştan anlayış bekliyoruz09 Nisan 2018 Pazartesi 12:51
  • Homofobi Karşıtı Gün yararına Acid Disco Party Papa Bar’da sahne alıyor09 Nisan 2018 Pazartesi 10:36
  • Bu yolları kullanacak sürücülerin dikkatine!09 Nisan 2018 Pazartesi 09:42
  • 600,000 TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa’da09 Nisan 2018 Pazartesi 09:14
  • Küçük Kaymaklı Mezarlığı’nda yaptırılan kaide tanıtıldı08 Nisan 2018 Pazar 12:53
  • Gafgarıt festivali bugün yapılıyor08 Nisan 2018 Pazar 10:01
  • LTB, 80 iş yeri denetledi... Bir marketteki etiketsiz ürün müsadere edildi06 Nisan 2018 Cuma 13:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti