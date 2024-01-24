  • BIST 7982.76
  • Altın 1975.951
  • Dolar 30.2719
  • Euro 32.9501
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

Gönyeli'de Araç İçerisinden Hırsızlık: Zanlı, Toplam 1000 Euro ve 3.000 TL Çaldığı İçin Tutuklandı

» »
Gönyeli'de Araç İçi Hırsızlık: Tutuklanan Zanlı, Başka Bir Aracın İçinden de 1000 Euro ve 3.000 TL Çalmış
Gönyeli'de Araç İçerisinden Hırsızlık: Zanlı, Toplam 1000 Euro ve 3.000 TL Çaldığı İçin Tutuklandı

Gönyeli'de İki Araçtan Toplam 1000 Euro ve 3.000 TL Çalma Olayında Tutuklanan Zanlı J.H.P.K. Hakkında Derinlemesine Soruşturma Sürüyor"

17-18 Ocak 2024 tarihlerinde meydana gelen hırsızlık olayında, Gönyeli'deki bir ikametin önündeki kaldırım üzerinde park halinde bulunan salon aracından hırsızlık yapılmasıyla ilgili detaylı bir soruşturma yürütülmekteydi. Bu olayın zanlısı olarak belirlenen J.H.P.K. (E-24) isimli şahıs, yetkililer tarafından tespit edilerek tutuklanmıştı.

Soruşturmanın derinleşmesi sonucunda, J.H.P.K.'nin 22 Ocak 2024 tarihinde yine Gönyeli'de bir ikametin önündeki kaldırım üzerinde park halinde bulunan başka bir salon araç içerisinden, toplamda 1000 Euro ve 3.000 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi. Zanlı, şu an polis nezdinde tutuklu bulunmakta olup, soruşturma titizlikle devam etmektedir. Kamu güvenliği adına alınacak önlemler ve olayın ayrıntıları ilerleyen süreçte açıklanacaktır

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hem evinde hem arabasında uyuşturucu bulundu...18 Ocak 2024 Perşembe 11:35
  • Altın Patiler Derneği, LTB’nin Hayvan Barınağı’nda etkinlik düzenleyecek18 Ocak 2024 Perşembe 10:32
  • Lefkoşa'da 26 yaşında Ani ve Gayrı Tabii Ölüm16 Ocak 2024 Salı 10:43
  • Harmancı “satın alma sahiplen” dedi14 Ocak 2024 Pazar 18:50
  • Lefkoşa'da Dehşet Veren Soygun: Zorla Alıkoyma, Ciddi Darp ve 120.000 TL'lik Vurgun13 Ocak 2024 Cumartesi 10:48
  • Haspolat'ta İbrahim Engin CÖMERTEL'in Ani ve Gayri Tabii Ölümü Üzüntü Yarattı13 Ocak 2024 Cumartesi 10:46
  • Ayça Alav cinayeti... Zanlı mahkemede baygınlık geçirdi12 Ocak 2024 Cuma 14:28
  • Gönyeli'de Dikkatsizlik Faciası: Unutulan Piknik Tüpü Apartman Yangınına Yol Açtı12 Ocak 2024 Cuma 11:39
  • Üstel: Bugün Kıbrıs Türkü’nün neler yapabileceğine şahitlik ediyoruz11 Ocak 2024 Perşembe 14:26
  • 2 Kilo uyuşturucuyla yakalandılar...11 Ocak 2024 Perşembe 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti