Gönyeli'de Araç İçerisinden Hırsızlık: Zanlı, Toplam 1000 Euro ve 3.000 TL Çaldığı İçin Tutuklandı

Gönyeli'de Araç İçi Hırsızlık: Tutuklanan Zanlı, Başka Bir Aracın İçinden de 1000 Euro ve 3.000 TL Çalmış

Gönyeli'de İki Araçtan Toplam 1000 Euro ve 3.000 TL Çalma Olayında Tutuklanan Zanlı J.H.P.K. Hakkında Derinlemesine Soruşturma Sürüyor"

17-18 Ocak 2024 tarihlerinde meydana gelen hırsızlık olayında, Gönyeli'deki bir ikametin önündeki kaldırım üzerinde park halinde bulunan salon aracından hırsızlık yapılmasıyla ilgili detaylı bir soruşturma yürütülmekteydi. Bu olayın zanlısı olarak belirlenen J.H.P.K. (E-24) isimli şahıs, yetkililer tarafından tespit edilerek tutuklanmıştı.

Soruşturmanın derinleşmesi sonucunda, J.H.P.K.'nin 22 Ocak 2024 tarihinde yine Gönyeli'de bir ikametin önündeki kaldırım üzerinde park halinde bulunan başka bir salon araç içerisinden, toplamda 1000 Euro ve 3.000 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi. Zanlı, şu an polis nezdinde tutuklu bulunmakta olup, soruşturma titizlikle devam etmektedir. Kamu güvenliği adına alınacak önlemler ve olayın ayrıntıları ilerleyen süreçte açıklanacaktır