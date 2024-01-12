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Gönyeli'de Dikkatsizlik Faciası: Unutulan Piknik Tüpü Apartman Yangınına Yol Açtı

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Gönyeli'de Dikkatsizlik Faciası: Unutulan Piknik Tüpü Apartman Yangınına Yol Açtı, İtfaiye Müdahale Etti, Zararlar Büyük
Gönyeli'de Dikkatsizlik Faciası: Unutulan Piknik Tüpü Apartman Yangınına Yol Açtı

Gönyeli’de Faciaya Davetiye: Unutulan Piknik Tüpü, Apartmanı Alev Topuna Çevirdi!

11 Ocak 2024 tarihinde, saat 13:30 sularında, Gönyeli’deki bir apartman dairesinin balkonunda dikkatsizlik sonucu unutulan piknik tüpü, üzerindeki demir tepsiyle birlikte alevlenerek yangına neden oldu. Olay yerine gelen İtfaiye Ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangında, piknik tüpü, demir tepsi ve balkondaki ahşap sehpa tamamen yanarak ciddi zarara uğradı. Ayrıca, çıkan ısı ve dumandan dolayı balkonun duvarları islenmiş ve sıvaları dökülmüştür. Şu anda devam eden soruşturma, olayın detaylarını ortaya çıkarmak ve benzer durumların önüne geçmek adına büyük bir önem taşımaktadır

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