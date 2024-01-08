Gönyeli'de Gümrüksüz Elektronik Sigara Tasarrufu

07 Ocak 2024 tarihinde, öğle saatlerinde Gönyeli'de bulunan bir alkollü içki satışı yapılan işyerinde gerçekleştirilen polis kontrolü, şok edici bir tespiti gün yüzüne çıkardı. Yapılan denetimde, toplamda 58 adet gümrüksüz elektronik sigara satışa sunulmuş ve bu ürünler yasadışı yollarla edinilmiş olarak belirlendi. Polis ekipleri tarafından el konulan elektronik sigaralar, emare olarak alındı.

Olayla ilgili işletme sahibi O.B. (E-55) hakkında yasal işlem başlatıldı.