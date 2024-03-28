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Gönyeli'de Yasak Silah Operasyonunda Tutuklama

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Gönyeli'de Yasak Ateşli Silah Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Gönyeli'de Yasak Silah Operasyonunda Tutuklama

Gönyeli'de Yasak Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

27 Mart 2024 tarihinde, Gönyeli'de Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı CÖŞ (Çevik Kuvvet ve Özel Harekat) ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, M.T.S. (E-68) isimli şahsın ikametgahında ülkeye ithali yasak olan bir adet tüfek ve 33 adet fişeğin kanunsuz olarak bulundurulduğu tespit edildi. Polis ekipleri, yapılan aramada elde edilen delilleri emare olarak aldı ve söz konusu şüpheli tutuklandı. Ancak, olayla ilgili soruşturma hala devam etmektedir. Kamu güvenliği ve halkın güvenliği açısından önemli bir adım olan bu operasyonun sonuçları merakla beklenmektedir.

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