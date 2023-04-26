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Güney Kıbrıs 3 bin 461 sığınmacının başvurusunu geri çevirdi

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Güney Kıbrıs, güvenli olarak görülen ülkelerden gelen 3 bin 648 sığınma başvurusunun, 3 bin 461’ini reddetti.
Güney Kıbrıs 3 bin 461 sığınmacının başvurusunu geri çevirdi

Güney Kıbrıs’taki kaçak mülteci ve siyasi sığınmacılara ilişkin sorunlar Rum Meclisi ad hoc komitesinde dün ele alındı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’taki kaçak mülteci ve siyasi sığınmacıların yarattığı sorunların dün Rum Meclisi ad hoc komitesinde ele alındığını belirterek komitede konuşulanlara geniş yer verdiler.

Haberde, geçen yıl siyasi sığınmacılara aylık mali destek şeklinde devlet bütçesinden 33 milyon Euro ödendiği, bu yıl ise şu ana kadar bu rakamın 8 milyon Euro olduğu belirtilirken güvenli olarak görülen ülkelerden gelen 3 bin 648 sığınmacının 3 bin 461’inin, yani yüzde 90’ının sığınma taleplerinin ise reddedildiği vurgulandı.

Gazete, bu yıl 828 mültecinin gönüllü olarak ülkelerine geri döndüklerini 456 kişinin ise ülkelerine zorunlu olarak gönderildiklerini aktardı.

Komite toplantısında konuşan başta “Aya Napa” Belediye Başkanı olmak üzere bazı belediye başkanlarının ise, mülteciler sebebiyle yaşanan nüfus değişimine dikkat çektiklerini vurgulayan gazete, “Aya Napa Belediye Başkanı” yaptığı konuşmada, belediye sınırları içerisinde ikamet eden 5 bin yerel halka karşın 800 mültecinin bulunduğunu, bu durumun da bölge nüfusunun yüzde 30-35’ine denk geldiğini” söylediğini yazdı.

“Kookinotrimithia” köyü muhtarı ise, bölgelerindeki mülteci nüfusunun yerel halkın nüfusuna oranının yüzde 70’lere vardığını ifade etti.

Gazete ayrıca, 2022 yılında kaçak mülteci tacirliği yaptıkları belirlenen 135 kişinin tutuklandığını, kaçak işçi çalıştırma konusunda ise 226 işveren hakkında işlem başlatıldığını da aktardı.

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