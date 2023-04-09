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Güney Kıbrıs, Avrupa Komisyonu'ndan temsilci atanması konusunda beklentiler azaldı

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Güney Kıbrıs, Avrupa Komisyonu'ndan temsilci atanması konusunda beklentilerin azaldığı bildirildi.
Güney Kıbrıs, Avrupa Komisyonu'ndan temsilci atanması konusunda beklentiler azaldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in seçim öncesi dönemde önerdiği, Avrupa Konseyi tarafından doğrudan Kıbrıs sorunu için temsilci atanması konusundaki beklentilerin azaldığı bildirildi.

Bu önerinin bulunduğu gayrı resmi belgeye (non paper) ulaştığını yazan Kathimerini gazetesi, bu belgede “AB içerisinde tanınmış, saygıdeğer ve üst düzey siyasi kişiliğin” Avrupa Komisyonu tarafından AB’ye verilecek talimat doğrultusunda Özel Temsilci olarak atanması önerildiğini belirtti. 

Gazete, Hristodulidis’in seçim öncesi dönemde yaptığı bu öneriyi, başkan seçildikten sonra Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’ndaki temaslarının ardından yaptığı açıklamalarda hiç dillendirmediğini kaydetti. 

Bahsi geçen gayrı resmi belgenin iki sayfa olduğunu ve Hristodulidis’in üç önerisini içerdiğini belirten gazete, belgede, Kıbrıs sorunu için atanacak özel temsilcinin BM ile sıkı işbirliği içerisinde olması ve böylelikle, bugünkü çıkmaz aşılarak, Türkiye’deki seçimin de tamamlanmasının ardından müzakerelerin devam etmesini sağlaması gerektiğinin ifade edildiğini yazdı. 

Habere göre, belgede, Rum Yönetimi’nin Türkiye’ye, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi için “aşamalı ve karşılıklı fayda sağlayacak bir paket” çerçevesinde teşvik verilmesi ve Kıbrıs sorununda elverişli bir ortam yaratılmasına yönelik Türkiye’ye, Maraş ile “Kıbrıs deniz bölgelerindeki yasadışı faaliyetlerinden dönmesi”  için açık mesajlar verilmesi önerildi.

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