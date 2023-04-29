Güney Kıbrıs siyasi sığınma başvurularının yüzde 75’ini reddetti

AB üyesi ülkelerin 2022’de onay verdiği siyasi sığınma talebi sayısını yüzde 40 artırırken Güney Kıbrıs aynı yılda yapılan sığınma başvuruların yüzde 75’ini reddetti.
Fileleftheros açıklanan Eurostat verilerini aktardığı haberinde Güney Kıbrıs’ın 2022’de yapılan 2 bin 305 siyasi koruma başvurusundan sadece 580’ine onay verdiğini, AB üyesi ülkelerin ise 2022’de toplam 384 bin 245 başvuruya onay vererek siyasi sığınma tanıdığı kişi sayısını 2021’e göre 40 artırdı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.