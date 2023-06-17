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Güney Kıbrıs ve ABD arasındaki savunma iş birliği derinleşiyor

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Rum Savunma Bakanlığı ile ABD Savunma Bakanlığı heyetleri arasındaki görüşmede savunma iş birliğinin önemi vurgulandı.
Güney Kıbrıs ve ABD arasındaki savunma iş birliği derinleşiyor

Alithia gazetesi, “Kıbrıs Cumhuriyeti ve ABD Arasındaki Savunma İş Birliği Derinleşiyor” başlıklı haberinde Rum Savunma Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı heyetleri arasında haziran ayı başında, Washington’da gerçekleştirilen “İkili Güvenlik ve Savunma Diyaloğu”nun ikinci görüşmesiyle ilgili habere yer verdi.

Habere göre Rum Savunma Bakanlığı yetkilisi Tuğgeneral Haris Yeorgiu, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, görüşmenin amacının, savunma ve askeri iş birliğinin genişletilmesi ve ileriye götürülmesi olduğunu belirtti.

Yeorgiu, ileriki yıllarda uygulanması gerekecek bazı objektif hedeflerle, belirli bir iş birliği planını ortaya koyduklarını ifade etti.

İki ülke bakanlıkları arasındaki gizli bilgi teatisine yönelik anlaşma imzalanması gibi stratejik iş birliğinin genişletilmesinin karşılıklı niyet olduğunu ifade eden Yeorgiu, geçmiş yıllarda iki ülke arasında yapılanların devamı şeklinde bu yıl içerisinde de askeri tatbikatın icra edileceğini belirtti.

Yeorgiu, görüşme sırasında Amerika silahlı kuvvetleri ile ortak askeri iş birliklerinin yapılması konusunun da ele alındığını ayrıca Güney Kıbrıs tarafından, Amerikan silahlı kuvvetlerinin, RMMO’ya bağlı birliklerle ortak eğitim yapılmasına ilişkin Ada’da daha sık ve daha  fazla sayıda hazır olmasının da talep edildiğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileriyle, uluslararası askeri eğitim programı çerçevesinde RMMO subaylarının ABD’de eğitilmesi konusunu da ele aldıklarını ifade eden Yeorgiu, ileriki dönmede yaklaşık 20 RMMO subayının eğitim alacağını söyledi.

Yeorgiu, bu eğitimlerin yaklaşık iki buçuk yıl önce başladığını ve eğitilmiş kişilerin artmasıyla birlikte de devam ettiğini ifade etti.

Yeorgiu açıklamaları çerçevesinde, idari kolaylıkların sağlanmasına (ACSA) yönelik anlaşmanın imzalanmasının ardından Amerikan savaş gemilerinin, Güney Kıbrıs limanlarındaki mevcudiyetinin artacağına da vurgu yaptı.

 

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