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Güney Kıbrıs ve İsrail, fiber optik kablo sistemiyle birbirine bağlanacak

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Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’i birbirine bağlayacak “Andromeda” isimli deniz altı fiber optik kablo sistemi kurulacağı bildirildi.
Güney Kıbrıs ve İsrail, fiber optik kablo sistemiyle birbirine bağlanacak

Haravgi, “Andromeda” deniz altı fiber optik kablo sistemini uluslararası telekomünikasyon hizmet sağlayıcısı optik kablo yöneticisi ve “Aluma Infrastructure Fund” yan şirketi “Tamares Telecom” ile Yunanistan “Bağımsız Elektrik İletim İdaresi” (ADMHE) yan şirketi ve telekomünikasyon hizmet sağlayıcısı “Grid Telecom”un birlikte kuracağını, bu konuda anlaşmaya varıldığını yazdı.

Habere göre ADMHE tarafından yapılan yazılı açıklamada, Grid Telecom ve Tamers Telecom’un Andromeda sistemiyle ilgili stratejik iş birliğinin Orta Doğu ile Avrupa arasında yeni bir telekomünikasyon köprüsü kurarak veri aktarımında ilerici çözümler sunacağı belirtildi.

İsrail ve Yunanistan’ın stratejik konumları kullanılarak iki kıtayı birleştirecek fiber optik kablo sistemi ile Avrupa, Akdeniz ve Arap yarımadasının tamamına yerel telekomünikasyon hizmeti müşterilerine uluslararası çapta teknolojik bağlantı sunulacağı belirtilen açıklamada, Avrupa ile Orta Doğu arasında alternatif bir dijital yol kurularak bölgesel ekonominin gelişmesine katkı sağlanacağı kaydedildi.

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