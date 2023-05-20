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Güney Kıbrıs ve İsrail'den BM'de etkinlik

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Güney Kıbrıs’ın ve İsrail’in BM’deki Daimi Temsilcilikleri tarafından etkinlik organize edildi.
Güney Kıbrıs ve İsrail'den BM'de etkinlik

Güney Kıbrıs’ın ve İsrail’in BM’deki Daimi Temsilcilikleri tarafından organize edilen etkinlikte, özellikle doğal afetler konusunda Güney Doğu Akdeniz bölgesinde bölgesel iş birliğinin öneminin vurgulandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, felaket tehlikesinin azaltılmasıyla ilgili olan “Bölgesel İş Birliği: Uluslararası Dayanaklılık ve Hazırlığın Güçlendirilmesi” isimli etkinliğin, Birleşmiş Milletler binasında gerçekleştirildiğini yazdı.

Etkinliğin amacının doğal afetlere karşı hazırlık ve buna yönelik tehlikelerin azaltılmasına katkı sağlayan uluslararası kuruluşların ve ülkelerin faaliyetlerine ışık tutmak olduğunu yazan gazete, konuşmacılar arasında Kıbrıs Avrupa Üniversitesi öğretim görevlisi aynı zamanda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, "siyasi koruma ve kriz yönetimi" konusundaki danışmanı olan Yeorgios Bustras, İsrail’in BM’deki Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Fransa İçişleri Bakanlığı Avrupa İşleri yetkilisi Laurent Alfonso’nun da bulunduğunu belirtti.

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