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Güney Kıbrıs ve Yunanistan’dan AB Denizcilik Komiserliği için inisiyatif

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Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, 2024 yılından itibaren denizcilik konularıyla ilgili bir Avrupa Komiseri atanması için inisiyatif başlattığı haber verildi.
Güney Kıbrıs ve Yunanistan’dan AB Denizcilik Komiserliği için inisiyatif

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Limasol’da gerçekleştirilen “Deniz” festivalinin açılışında yaptığı konuşmada, konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in konuşmasında, gerek festivalin gerek de hükümetin amacının, ülkenin gençlerinin denizle ilgili mesleklere yaklaşması için açıkça daha fazlasını yapmak olduğunu söylediğini iletti.

Rum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’ın AB üye devleti olarak, AB’nin, denizciliğin jeostratejik rolü ile önemine gereken önemi vermediğini düşündüğünü ifade eden Hristodulidis, kısa süre önce İzlanda’da Malta başbakanıyla görüşme fırsatı yakaladığını, aynı zamanda bu konuyu Yunanistan Başbakanıyla da ele aldıklarını söyledi.

Bir inisiyatif başlatıldığını ve bunun Yunanistan’daki seçimlerin hemen ardından, iki ülkenin Avrupa Komisyonuna yönelik somut bir istek mektubuna dönüşeceğini ifade eden Hristodulidis, bunun iki ülkede denizcilik konularıyla ilgilenen özel sektörün de isteği olduğuna işaret etti.

Yalnızca AB ekonomisindeki önemin söz konusu olmadığını ve bunun stratejik önemi bulunduğunu da dile getiren Hristodulidis, Ukrayna’daki Rus işgali ve korona virüsü krizinin sonuçlarına atıfta bulunarak, AB’nin, denizcilik konularıyla ilgilenecek bir AB komiserinin varlığıyla, buna gereken önemi göstereceğini düşündüklerini sözlerine ekledi.

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