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Güney Kıbrıs'ta ekonomi artan belirsizlik dönemine giriyor

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Güneyde Maliye Bakanlığı, ülke ekonomisinin “artan belirsizlik dönemine girmekte olduğunu" açıkladı.
Güney Kıbrıs'ta ekonomi artan belirsizlik dönemine giriyor

Güneyde Maliye Bakanlığı, ülke ekonomisinin “artan belirsizlik dönemine girmekte olduğunu" açıkladı.

Haravgi’nin haberine göre İstatistik Dairesi’nin dün yayımladığı ön tahminlerine dayandırılan bakanlık açıklamasında, ekonominin kalkınma hızının, 2023’ün ilk çeyreğinde -2022’nin aynı dönemine ve bir önceki çeyreğe göre- yüzde 3,4 olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Bu oranın, AB üyesi ülkeler arasındaki ikinci en yüksek hız ve Euro bölgesi ve AB ortalamasının en üstü olduğu belirtilen açıklamada “Bu veriler, Ukrayna savaşının devam etmesi nedeniyle enflasyon düşüş seyrinde olmasına karşın yüksek değerlerdeyken kalkınma hızının yüksek olması nedeniyle Kıbrıs ekonomisinin bu dönemde belirsizliğe girmekte olduğunu gösteriyor” denildi.

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