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Güney Kıbrıs'ta Güvercinle Uyuşturucu Transferi Yapıldı

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Güney Kıbrıs'ta Güvercinle Uyuşturucu Transferi Yapıldı
Güney Kıbrıs'ta Güvercinle Uyuşturucu Transferi Yapıldı

Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonus, insansız hava araçlarının fark edilme tehlikesi nedeniyle uyuşturucu transferlerinin güvercinler aracılığıyla yapıldığını belirtti.

Alithia’ya göre Fedonos, özel sosyal medya hesabında, ayaklarına uyuşturucu bağlanmış güvercinleri yansıtan bir fotoğraf da ekleyerek yaptığı paylaşımda durumu bir buçuk yıl önce şikâyet etmesine, durumu biliyor olmalarına rağmen Baf ve Lefkoşa Rum polisinin hiçbir şey yapmadığını belirtti.

Gazete Fedonos’un ayrıca kaçak güvercin kümesi yapan 35 yaşındaki bir şahsın, belediye ekiplerinin kümesini yıkması üzerine kendisini ölümle tehdit ettiği şikâyetinde bulunduğunu, söz konusu kişinin polis tarafından tutuklandığını da yazdı.

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