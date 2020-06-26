Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vaka sayısı 992

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs vaka sayısının 992’ye yükseldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamada, bin 104 test yapıldığını ve bir yeni pozitif vaka daha tespit edildiğini kaydettiğini yazdı.

Gazete, yeni vakanın 23 Haziran’da Bulgaristan’dan adaya gelen bir kişide tespit edildiğini ve güvenli ülke kategorisi olan A kategorisinde bulunan Bulgaristan’ın, bu gelişmenin ardından B kategorisine çekildiğini; yani bundan böyle Bulgaristan’dan gelecek kişilerin çift PCR testi yapmak durumunda olacağını belirtti.

YAPILMIŞ GİBİ GÖSTERİLEN TESTLERLE İLGİLİ SORUŞTURMA

Gazete, bir diğer haberinde ise, bazı vatandaşların, Koronavirüs testi yaptırmadıkları halde, telefonlarına test sonuçlarıyla ilgili SMS geldiğini yazdı.

Haberde, Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun, yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen bu testlerle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladığı belirtildi.

Habere göre, Rum Sayıştay Odisseas Mihailis de, Koronavirüs vakalarının ilk görülmeye başladığı dönemde, bazı laboratuvarların haksız kazanç elde ettiği durumlar görüldüğünü açıkladı.