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Güney Kıbrıs’ta MİK hellim denetimi yapılmıyor

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Güney Kıbrıs’ta MİK hellim üretimi için ruhsat alan bazı fabrikalar denetim yapılmadığı için standartlara uymayan hellimler üretiyor.
Güney Kıbrıs’ta MİK hellim denetimi yapılmıyor

Güney Kıbrıs’ta Menşe İsmi Korumalı (MİK) hellim üretimi için ruhsat alan bazı fabrikaların, denetim yapılmadığı için MİK ibaresi taşıyan, ancak standartlara uymayan hellimler ürettiği bildirildi.

Alithia gazetesi “Menşe İsmi Korumalı Hellim Denetimi Yok” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, elde ettiği bilgilere dayanarak “halloumi” ismiyle üretilen geleneksel ürünün, denetlenmeksizin yurtdışı piyasalarına sürüldüğünü yazdı.

Gazete, Hayvancılar Birliği adına açıklama yapan Panayiotis Konstandinu’nun, hellim üretiminde denetim yapılmaması nedeniyle endişeli olduklarını ve Tarım Bakanı ile en kısa zamanda, konuyla ilgili görüşmek için talepte bulunduklarını söylediğini kaydetti.

Habere göre Konstandinu, Meclis Tarım Komitesi’nde birkaç gün önce, hellim üretiminde süt tozu kullanıldığı ve süt tozunun, yapılan denetimlerde tespit edilemediği konusundaki açıklamalardan da haberdar olduklarını belirtti.

Haberde, denetlenmeyen hellimlerin yurtdışı piyasalarına ihraç edilmesiyle, rakip şirketlere Güney Kıbrıs’ın Avrupa tüzüklerini uygulamakta yetersiz kaldığını ileri sürme kozu verebileceği ifade edildi.

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