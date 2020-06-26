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Güney Kıbrıs'ta PCR Testi Skandalı

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Güney Kıbrıs’ta Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı kontrolünde yaptırılan PCR testleri ile ilgili ortaya çıkan skandal ciddi tartışmalara neden oldu.
Güney Kıbrıs'ta PCR Testi Skandalı

Güney Kıbrıs’ta Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı kontrolünde yaptırılan PCR testleri ile ilgili ortaya çıkan skandal ciddi tartışmalara neden oldu.

Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis, test yaptıracak olan ama testi yaptırmaya gitmeyen en az 4 kişinin cep telefonlarına, test yaptırdıklarına ve sonucun negatif çıktığına dair bir mesaj gönderildiğini ifade etti. Mihailidis, 4 kişiden 2’sinin yazılı şikayette bulunduğunu ve bu kişilerin isimlerinin söz konusu laboratuvarın Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği listede bulunduğunun saptanmış olduğunu söyledi. Öte yandan Özel bir laboratuvar koronavirüs için yapılan tüm testlerin yüzde 69’unu sağlayarak karlı işler yaptığı ve bu nedenle de sadece bir firmaya kıyak çekilmiş olabileceği iddia ediliyor.

Bu hususları yorumlaması istenen Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou konunun araştırılması için talimatlar verildiğini belirtirken, Bakanlık Genel Müdürü Hristina Yannaki ise henüz herhangi bir ödeme yapılmadığını ifade etti.

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