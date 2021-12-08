  • BIST 1.993,09
  • Altın 779.22801
  • Dolar 13.6656
  • Euro 15.4193
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Güney Kıbrıs'ta tarıma 50 milyon Euro destek

» »
Rum Tarımsal Ödemeler Komiseri Andreas Kiprianu tarıma 50 milyon Euro destek ödemesi yapılmakta olduğunu, ödemeleri Aralık ayı başından Noel öncesine kadar tamamlamak hedeflediklerini açıkladı.
Güney Kıbrıs'ta tarıma 50 milyon Euro destek

Rum Tarımsal Ödemeler Komiseri Andreas Kiprianu tarıma 50 milyon Euro destek ödemesi yapılmakta olduğunu, ödemeleri Aralık ayı başından Noel öncesine kadar tamamlamak hedeflediklerini açıkladı.

Alithia’nın haberine göre, Kiprianu hektar başına ödeme esasıyla verilmesi planlanan toplam 50 milyon Euro’luk ödeneğin 44 milyon Euro’luk bölümünün AB finansmanı, geriye kalan 6 milyonun da 2014-2020 fizikî ve diğer dezavantajlı bölgeler için tarımsal kalkınma programın çerçevesinde olduğunu, bu ödemelerden toplam 58 bin Rumun yararlanacağını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Larnaka’daki Caminin Kundaklanması07 Aralık 2021 Salı 14:35
  • Rum Enerji Bakanı Houston’da Enerji Konulu Temaslarda Bulunuyor07 Aralık 2021 Salı 13:43
  • Suriyeli Zanlı, İki Rus Kadını Kendisiyle Dalga Geçtikleri İçin Öldürdüğünü Söyledi06 Aralık 2021 Pazartesi 22:49
  • Stefanu: Mesele Bizim Ne Yaptığımız06 Aralık 2021 Pazartesi 22:04
  • Güney Kıbrıs’ta ciddi vaka artışı!06 Aralık 2021 Pazartesi 21:48
  • Yeşil Hat Tüzüğü’nü Revize Etmek Ya Da Etmemek06 Aralık 2021 Pazartesi 21:37
  • Limasol’da Bir Erkek, Dini İnançları Ve Papa’nın Ziyareti Yüzünden Tartıştığı Karısını Dövdü06 Aralık 2021 Pazartesi 21:18
  • İsrail’le Üçlü Zirve Yarın Kudüs’te06 Aralık 2021 Pazartesi 20:59
  • El Bombalı Saldırı, Öğrenci Çantasında Uyuşturucu06 Aralık 2021 Pazartesi 20:47
  • Anastasiadis İle Hristodulidis’in İlişkilerinde Hava06 Aralık 2021 Pazartesi 20:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti