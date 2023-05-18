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Güney Kıbrıs’ta turist sayısında artış

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Güney Kıbrıs’ta Ocak-Nisan 2023 tarihleri arasında turist sayısı, Covid öncesi dönem olan 2019 yılının aynı dönemini de geçerek 736 bin 629’a ulaştı.
Güney Kıbrıs’ta turist sayısında artış

Politis gazetesinin haberine göre, Ocak-Nisan 2023 döneminde Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden turist sayısı, Covid öncesi olarak geçen 2019 yılının aynı dönemini geçerek 736 bin 629’a ulaştı.

Haberde, 2022 yılının aynı döneminde kaydedilen turist sayısının ise 534 bin 40 olduğu ve bu yılki rakamın geçen yıla oranla yüzde 7,3’lük bir artışı gösterdiği vurgulandı.

İngiltere’nin yüzde 36,3'lük oran ve 124 bin 455 kişiyle turist sayısında ilk sırayı aldığını da aktaran gazete, İsrail’in ise 34 bin 69 kişiyle ikinci sırayı aldığını aktardı.

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