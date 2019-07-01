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Güney Kıbrıs’tan adli haberler: soygun, kundaklama, yangın…

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Larnaka’ya bağlı Ksilofagu köyünde dün öğle saatlerinde yangın çıktığı ve yangında, 10 hektarlık alanın kül olduğu bildirildi.
Güney Kıbrıs’tan adli haberler: soygun, kundaklama, yangın…

Haravgi gazetesi, yangına 7 itfaiye aracının, 2 yangın söndürme uçağının ve bir yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiğini yazdı.

BAF’TA ARAÇ KUNDAKLANDI

Gazete, bir diğer haberinde ise, 27 Haziran’da Baf’ta sakin 27 yaşındaki bir şahsa ait salon aracı kundaklayan şahısların yakalandığı bildirildi.

Haberde, 4 bin Euro’luk hasar meydana gelen aracı kundaklayan şahısların bulunduğu ve Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde ikişer günlük tutukluluk emri verildiği belirtildi.

SOTİRA’DA 8 BİN 500 EURO’LUK SOYGUN

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, “Mağusa Bölgesi”ne bağlı “Sotira” köyünde bulunan ve içerisinde Hollanda uyruklu şahısların kaldığı bir evden dün sabaha karşı değeri 8 bin 500 Euro’yu bulan çeşitli eşyalar çalındığını yazdı.
Tüm olaylarla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.

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