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Güney Kore: 'Görüntüleri gizlice kaydedilen kadın intihar etti'

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Güney Kore’de giderek yayılan ‘röntgencilik salgınına’ dair endişeler büyürken, bir hastanenin soyunma odasında gizli kamera tarafından görüntülendiğini fark eden bir kadının intihar ettiği öne sürüldü.
Güney Kore: 'Görüntüleri gizlice kaydedilen kadın intihar etti'

Yerel basının aktardığına göre, ‘A’ olarak hitap edilen kadın ülkenin güneybatısındaki evinde geçen hafta ölü bulundu. Ailesi, genç kadının rızası dışında görüntülerinin kaydedildiğini öğrendikten sonra kabuslar gördüğünü ve travma yaşadığını anlattı.

 

Söz konusu hastanede ağustos ayında bir klinik patolojistin, soyunma odasında kadın çalışma arkadaşlarını gözetlediği gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi. Polisin verdiği bilgiye göre adam, soyunma odasının duvarında bir delik açarak dört kadının görüntülerini gizlice çekti.

Polisler, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

 

'MOLKA' KRİZİ: BİNLERCE VAKA İHBAR EDİLDİ

Güney Kore’de binlerce kadının 'molka' denilen bu gizli kamera pornosunun mağduru olduğu belirtiliyor. 2017’de polise 6400 yasadışı kayıt ihbarı yapılmıştı.

Bu yılın başında da ülke çapında 10 şehirdeki 30 otelde 1600 kişiyi gizlice kameraya aldığı gerekçesiyle iki kişi tutuklanmıştı.

Molka krizi ülke çapında protestolara da neden olmuştu. Geçen sene ağustos ayında 70 bin kişi ‘Benim hayatım senin pornon değil’ yazılı pankartlarla bir yürüyüş düzenlemişti.

Seul’daki Chung-Ang Üniversitesi’nden Sosyoloji Profesörü Na-Young Lee, kadınların giderek yayılan bu gözetleme salgını nedeniyle alarm durumunda olduğunu belirtti.

 

Kadınların, polisin ve savcıların olayı yeterince ciddiye almadığını düşündüğünü söyleyen Na-Young, “Polise şikâyette bulunsalar bile, onlar olayı önemsemiyorlar ve adamlar salıveriliyor” dedi.

Na-Young, bir erkeği gizli kamerayla çekip paylaşan bir kadının anında tutuklanıp 10 ay hapse mahkûm edildiğini ancak aynı şeyle suçlanan bir erkeğe sadece 2 ay ceza verildiğini hatırlattı.

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